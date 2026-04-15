Гладков назвал фейком сообщение РСЧС от его имени

Telegram-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям региона пришло сообщение от РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) с упоминанием его имени. Он отметил в своем Telegram-канале, что это может быть фейк или технический сбой.

«Сообщается, что абонентам, которые пользуются услугами одного из мобильных операторов, пришло такое СМС», — отметил он.

По результатам проверки глава региона пообещал проинформировать общественность.

До этого в сети разошелся фейковый приказ министра обороны РФ Андрея Белоусова о наборе добровольцев «для участия в международных гуманитарных программах». На фото подделанного документа можно было прочитать сообщение о том, что главам российских регионов якобы поручено собрать группы добровольцев для участия в «международной помощи и восстановлении объектов гражданской инфраструктуры». В частности, в одном из пунктов говорится о том, что особое внимание необходимо уделить привлечению граждан, владеющих фарси и арабским языком.

