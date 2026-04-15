В Стерлитамаке ликвидировали последствия атаки БПЛА ВСУ

В Стерлитамаке Республика Башкортостан специалисты ликвидировали последствия падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины на одно из предприятий. Об этом сообщил глава города Эмиль Шаймарданов в своем Telegram-канале.

«Здесь же работают все городские службы. Последствия падения обломков ликвидированы», — написал он.

Параметры воздуха в городе в норме, рассказал мэр. Мониторинг качества воздуха ведут специалисты Министерства природопользования и экологии Башкирии. Также за параметрами качества следят с помощью автоматизированных станций в разных районах.

15 апреля Башкирия подверглась атаке беспилотников: несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака, их обломки упали на территорию предприятия и вызвали пожар. В результате атаки водитель ведомственной пожарной охраны получил травмы, несовместимые с жизнью.

