Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста
Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста. Об этом рассказал командующий пожарной службы города Мессина, передает сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, мужчина гулял с другом на вершине вулкана, который извергался. Один из них погиб, а другой получил ранения.
В настоящее время остров окутал дым.
Ранее сообщалось, что проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море.
Очевидцы отметили, что по его склону начали стекать два потока лавы, а падающий пепел стал причиной нескольких возгораний.