Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста. Об этом рассказал командующий пожарной службы города Мессина, передает сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, мужчина гулял с другом на вершине вулкана, который извергался. Один из них погиб, а другой получил ранения.

В настоящее время остров окутал дым.

Ранее сообщалось, что проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море.

Очевидцы отметили, что по его склону начали стекать два потока лавы, а падающий пепел стал причиной нескольких возгораний.