В МЧС предупредили о подтоплении еще двух поселков в Иркутской области
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Спасатели заявили, что существует угроза затопления еще двух населенных пунктов в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, в настоящее время подтоплены уже четыре района области, в частности, 31 населенный пункт и 3735 домов.
Также, по словам спасателей, в течение суток может произойти частичное затопление еще двух населенных пунктов в Иркутской области: Ухтуй и Широково.
Стоит отметить, что в регион отправились 100 спасателей Сибирского спасательного центра, 11 единиц техники и 9 плавучих средств.
Кроме того, МЧС планирует направить в зону ЧС более 30 тонн гумпомощи.
Ранее сообщалось, что число жертв наводнения Иркутской области увеличилось.