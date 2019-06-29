В МЧС предупредили о подтоплении еще двух поселков в Иркутской области

Спасатели заявили, что существует угроза затопления еще двух населенных пунктов в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время подтоплены уже четыре района области, в частности, 31 населенный пункт и 3735 домов.

Также, по словам спасателей, в течение суток может произойти частичное затопление еще двух населенных пунктов в Иркутской области: Ухтуй и Широково.

Стоит отметить, что в регион отправились 100 спасателей Сибирского спасательного центра, 11 единиц техники и 9 плавучих средств.

Кроме того, МЧС планирует направить в зону ЧС более 30 тонн гумпомощи.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнения Иркутской области увеличилось.