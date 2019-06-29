Людей экстренно эвакуируют после прорыва дамбы на Оке

Жителей Куйтунского района Иркутской области скоро могут начать срочно эвакуировать после того, как прорвалась дамба на реке Ока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Сергея Сокола.

По его словам, из-за прорыва дамбы могут пострадать около 300 человек, в случае, если вода будет подниматься выше.

Он уточнил, что в настоящее время жители уже подготовились к эвакуации. Некоторые их них поехали к родственникам.

«Есть и возможность разместить их в пункте временного размещения (ПВР)», — добавил Сокол.

Стоит отметить, что прорыв дамбы мог произойти из-за повышения уровня воды в регионе, вызванного сильными дождями. В результате этого были затоплены десятки домов и эвакуированы сотни жителей.