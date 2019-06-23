Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает «Радио Прага».

По некоторым данным, в мероприятии на Летенском поле принимают участие более 250 тыс. человек.

Стоит отметить, что собравшиеся люди пришли на митинг с флагами ЕС и Чехии. Кроме того, на их плакатах написаны лозунги, критикующие Бабиша и требующие его немедленной отставки.

По данным радиостанции, из-за акции протеста было полностью перекрыто движение автомобильного транспорта и трамваев. Также с перебоями работают и станции метро.

Ранее сообщалось, что охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии.