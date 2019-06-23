7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

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Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца, который был задержан на Украине.

Как отмечается, девочка также попросила Путина помочь ее отцу.

При этом жительница Крыма в обращении к двум лидерам подчеркнула, что ее папа хороший человек.

Ранее сообщалось, что Зеленский по «доброй воле готов освободить всех заключенных на Украине россиян.