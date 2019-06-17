Жители Чемодановки пожаловались на отсутствие дорог и лекарств
Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова выслушала жалобы жителей Чемодановки, сообщает «Интерфакс».
Она рассказала, что на встречу пришли 32 человека, которые перечислили ряд проблем, с которыми сталкиваются жители села.
Среди них оказались проблемы с освещением, плохие дороги, нехватка лекарств и некоторые другие трудности в селе.
Ранее пресс-секретарь губернатора Пензенская область Дина Черемушкина подтвердила, что все цыганское население покинуло село Чемодановка после скандала со смертельной массовой дракой.
По одной из версий, причиной инцидента стали домогательства цыган к местным девушкам.