Жители Чемодановки пожаловались на отсутствие дорог и лекарств

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова выслушала жалобы жителей Чемодановки, сообщает «Интерфакс».

Она рассказала, что на встречу пришли 32 человека, которые перечислили ряд проблем, с которыми сталкиваются жители села.

Среди них оказались проблемы с освещением, плохие дороги, нехватка лекарств и некоторые другие трудности в селе.

Ранее пресс-секретарь губернатора Пензенская область Дина Черемушкина подтвердила, что все цыганское население покинуло село Чемодановка после скандала со смертельной массовой дракой.

По одной из версий, причиной инцидента стали домогательства цыган к местным девушкам.