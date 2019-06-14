ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор

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В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе «новой церкви» отметили, что самовольное проведение собрания означает «церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины».

В связи с этим в ПЦУ подчеркнули, что она может разорвать юридические и церковные связи с патриархом Филаретом, если он не откажется от своего решения.

До этого Филарет объявил о созыве 20 июня православного собора, на котором он планирует отменить решение о ликвидации «Киевского патриархата».

Ранее сообщалось, что Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины.