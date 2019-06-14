Суд вынес решение по делу капитана судна «Норд» на Украине

В Севастополе Балаклавский районный суд оштрафовал капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого на 550 тыс. руб. за незаконный промысел и освободил его. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, решение о его освобождении было принято в связи с тем, что до этого он содержался под стражей.

«Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тыс. руб.», — добавили в пресс-службе суда.

Уточняется, что до этого Новицкий проживал в Симферополе на съемной квартире под подпиской о невыезде.

Судно было задержано у побережья Крыма в мае 2018 года, а против его капитана возбудили уголовное дело. Ему грозило до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что капитан судна «Норд» пропал без вести на Украине.