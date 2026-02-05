Признание Донбасса назвали важным для России аспектом в договоре по Украине

Россия видит частью большого договора по Украине признание Донбасса российским всеми странами. Об этом ТАСС сообщил западный источник в Абу-Даби.

«Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным», — отметил собеседник агентства.

До этого первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, главной целью российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби является обсуждение территориального вопроса и проблемы вывода украинских войск из Донбасса. Москва стремится добиться таких уступок со стороны Киева в рамках продолжающихся переговоров, указал Джабаров.

Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал 4 февраля в Абу-Даби. 5 февраля переговоры между Россией, Украиной и США продолжились. Как сообщило издание Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

Ранее Уиткофф сообщил о договоренностях России и Украины по новому обмену пленными.