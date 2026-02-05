Ученые назвали 10 групп заболеваний, повышающих риск деменции

Болезни десен, диабет второго типа, хронические заболевания печени, а также потеря слуха и зрения могут значительно повышать риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые Университета Сунь Ятсена. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Ученые проанализировали данные более 200 ранее опубликованных научных работ. Авторы изучили связь деменции с 26 так называемыми периферическими заболеваниями — состояниями, которые напрямую не поражают мозг. В результате 16 из них оказались статистически значимо связаны с повышенным риском деменции.

По расчетам исследователей, на эти заболевания может приходиться около 33% глобального бремени деменции, что эквивалентно почти 19 миллионам случаев по всему миру.

Наибольший вклад в риск когнитивного снижения, как показал анализ, вносят болезни пародонта, хронические заболевания печени, сахарный диабет второго типа, а также нарушения слуха и зрения. Существенная связь с деменцией выявлена и для хронических заболеваний почек, остеоартрита, инсульта, ишемической болезни сердца и ряда воспалительных состояний, включая ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника.

Исследователи отмечают, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь между этими болезнями и деменцией. Однако результаты указывают на значительный профилактический потенциал: ранняя диагностика и лечение хронических соматических заболеваний могут снизить риск когнитивного снижения.

