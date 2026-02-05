Прокуратура Оренбургской области проводит проверку после нападения мужчины в детсаду

В Оренбургской области проводят проверку после нападения в детском саду

В Оренбургской области прокуроры организовали проверку после того, как мужчина ворвался в детский сад и травмировал педагога. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

После инцидента в Бугуруслане на место прибыл межрайонный прокурор Марсель Гумеров. Специалисты управления выяснят, исполнялись ли в учреждении правила безопасного пребывания детей.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающего комплекса мер реагирования», – сообщается в публикации.

Также прокуроры контролируют ход расследования возбужденных после инцидента дел.

Инцидент произошел 5 февраля в Бугуруслане. По данным главы города, мужчина с ножом выломал дверь учебного заведения и прошел внутрь, где его встретила одна из воспитательниц.

К этому моменту сотрудники уже воспользовались тревожной кнопкой, педагог удерживала мужчину, пока не приехали экстренные службы. В результате она получила травмы.

