С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.

Отмечается, что рассмотрением подобных заявлений будут заниматься территориальные органы МВД России по месту жительства одного из родителей или опекунов или по месту проживания ребенка.

«В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина», — заявили в ФСБ.

Как уточняется, заявление о несогласии на выезд детей можно подать в российские посольства и консульства в местах постоянного проживания заявителя за границей.

Ранее адвокат жены хавбека московского «Спартака» Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу.