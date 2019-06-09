«Россия 24» заявила об опьянении Голунова и показала справку о трезвости

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Телеканал «Россия 24» показал сюжет, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов представился пьяном при задержании, однако позже в эфире показали справку о его трезвости. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечается, противоречивые данные были представлены в одном сюжете. В медицинской справке журналист считался трезвым, когда его задержали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. На документе перед словом «обнаружены» была написана отрицательная частица «не».

Ранее сообщалось, что суд отправил журналиста Голунова под домашний арест.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление российский уголовный кодекс предусматривает наказание сроком до 20 лет лишения свободы.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции. По его словам, после задержания полицейские его избили и порядка 16 часов не давали связаться с адвокатом. Задержание он связал со своим расследованием в области похоронного бизнеса.