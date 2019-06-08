Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам председателя суда Александра Арбузова, ожидается доставка обвиняемого в суд.

Он также добавил, что следствие попросило заключить Голунова под стражу.

Ранее сообщалось, что Голунову сделали МРТ.

До этого журналисту вызвали скорую, однако следователь поначалу запрещал госпитализацию журналиста.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.