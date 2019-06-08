Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова
В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам председателя суда Александра Арбузова, ожидается доставка обвиняемого в суд.
Он также добавил, что следствие попросило заключить Голунова под стражу.
Ранее сообщалось, что Голунову сделали МРТ.
До этого журналисту вызвали скорую, однако следователь поначалу запрещал госпитализацию журналиста.
В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.
Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.