Жившую на вокзале шведскую писательницу задержали в Москве

Правоохранительные органы задержали бездомную шведскую писательницу, которая жила около Киевского вокзала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Общественного наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По данным полиции, женщина, работающая над книгой о путешествиях во времени и космосе, нарушила миграционное законодательство.

«Шведская писательница Миа Йоханссон содержится в ОМВД по району Дорогомилово, я проверил условия содержания. Она сказала, что ей не нужна медпомощь, она находится в камере для административно задержанных лиц, получила питание, на условия содержания не жалуется. Выразила благодарность полицейским за хорошее отношение, за то, что покормили», — рассказал Мельников.

Он также добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос об экстрадиции Йоханссон, которая также выразила желание сходить в душ и сменить вещи. Ей предоставят такую возможность только после помещения в центр временного содержания иностранных граждан.

Писательница уже несколько месяцев находится на территории России. В Швеции у нее нет дома, но есть дочь.