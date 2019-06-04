Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с исламским праздником Ураза-Байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Ураза-Байрам знаменует окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

Путин пожелал мира, благополучия и всего самого наилучшего.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, а также делам благотворительности и просвещения.