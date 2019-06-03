Возросло число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

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Число пострадавших в результате взрывов на заводе в нижегородском Дзержинске увеличилось, сообщает РИА «Новости».

В экстренных служб региона рассказали, на 06.00 3 июня число пострадавших составило 116 человек.

В числе пострадавших есть ребенок.

Ранее сообщалось о 80 пострадавших при взрывах в Дзержинске.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.