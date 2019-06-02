Заступившегося за прохожего спецназовца убили в Подмосковье

В Подмосковье неизвестные зарезали мужчину, который заступился за прохожего. Об этом сообщает сайт iz.ru.

Уточняется, что инцидент произошел в Красногорском районе Подмосковья в поселке Путилково.

Как отмечается, спецназовец шел по улице и увидел, как неизвестные люди бьют прохожего. Тогда мужчина решил заступиться за него и вмешался. Однако толпа набросилась на него. Неизвестные нанесли ножевые ранения спецназовцу.

Через несколько минут он умер, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку.