На россиян начали нападать клещи

Россияне стали обращаться в медицинские учреждения из-за начавшихся укусов клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем канале в мессенджере Max.

3 марта под руководством главы ведомства Анны Поповой прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений. В ходе него отмечалось, что врачи регистрируют обращения по поводу «присасывания клещей». В связи с прогнозируемым таянием снега, который способствует перемещению мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые объекты, и началом сезона активности клещей были даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга.

5 февраля заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала, что оптимальной схемой вакцинации от клещевого энцефалита является та, когда интервал между первой и второй прививками составляет пять-семь месяцев.

Ранее россиянам объяснили, будет ли нашествие клещей весной.