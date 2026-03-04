Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

На россиян начали нападать клещи

Роспотребнадзор: россияне стали обращаться к медикам из-за укусов клещей
Global Look Press

Россияне стали обращаться в медицинские учреждения из-за начавшихся укусов клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем канале в мессенджере Max.

3 марта под руководством главы ведомства Анны Поповой прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений. В ходе него отмечалось, что врачи регистрируют обращения по поводу «присасывания клещей». В связи с прогнозируемым таянием снега, который способствует перемещению мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые объекты, и началом сезона активности клещей были даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга.

5 февраля заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала, что оптимальной схемой вакцинации от клещевого энцефалита является та, когда интервал между первой и второй прививками составляет пять-семь месяцев.

Ранее россиянам объяснили, будет ли нашествие клещей весной.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!