Москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве и Подмосковье на воскресенье, 2 июня, объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на российский Гидрометцентр.

Отмечается, что опасность представляют такие погодные явления, как дождь и гроза. Кроме того, жителей столичного региона предупредили о риске возникновения природных пожаров.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В субботу, 1 июня, в Москве также действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения природных пожаров.

Ранее сообщалось, что почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве 30 мая.