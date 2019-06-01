Минздрав назвал число пострадавших при взрывах в Дзержинске
Минздрав России сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске Нижегородской области пострадало 39 человек, передает РИА «Новости».
По имеющимся данным, после взрыва были госпитализированы десять человек, еще 29 пациентам помощь оказана на месте.
Уточняется, что восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, у них осколочные поверхностные ранениями и ушибы мягких тканей.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске ввели режим ЧС после взрывов на заводе.