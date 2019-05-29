СК заинтересовался нападением на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения в Косово на российского гражданина, являющегося сотрудником ООН, передает РИА «Новости».

В СК отметили, что «недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения».

Ранее задержанный на территории Косово сотрудник миссии ООН из России Михаил Краснощеков был освобожден.

Как отмечается, Краснощеков была задержан во время мероприятий против борьбы с преступностью. Согласно последним данным, он был ранен и находился в медицинском учреждении.