Торнадо и смерчи налетят на Москву из-за аномальной жары

Аномальная жара в Москве может спровоцировать торнадо или смерчи, передает агентство «Москва».

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил, что испарение воды из земли во время жары приведет к накоплению влаги в атмосфере.

«Атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — сказал Семенов.

По его словам, сейчас самый опасный момент для появления этих погодных явлений, он продлится до начала июля.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы об аномальной жаре. Температура в городе прогреется до 32°С. Пик потепления настанет в среду, 29 мая.