Появились подробности задержания россиянина в Косово
Появились подробности относительно задержания россиянина полицией Косово. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на консульство России в Белграде.
До этого сербский лидер Александр Вучич заявил, что в Косово задержали россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
По словам Вучича, россиянина избили и задержали, «вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию».
Как отмечается, на настоящий момент задержанному гражданину России предоставляется вся необходимая помощь.
Ранее Вучич признал потерю Косово.