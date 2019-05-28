Появились подробности задержания россиянина в Косово

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Появились подробности относительно задержания россиянина полицией Косово. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на консульство России в Белграде.

До этого сербский лидер Александр Вучич заявил, что в Косово задержали россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.

По словам Вучича, россиянина избили и задержали, «вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию».

Как отмечается, на настоящий момент задержанному гражданину России предоставляется вся необходимая помощь.

Ранее Вучич признал потерю Косово.