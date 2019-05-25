Дельфинов срочно эвакуировали после пожара в дельфинарии

Спасатели срочно эвакуировали двух дельфинов после того, как пожар уничтожил часть здания в севастопольском дельфинарии в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Как отмечается, огонь почти разрушил крышу дельфинария, часть инфраструктуры, а также пострадали сувенирные магазины. По предварительным данным, пожар произошел утром 25 мая, в районе 7.00. Причины пожара пока не известны.

В МЧС пояснили, что дельфинов было решено увезли из зданий в безопасный бассейн.

Ранее сообщалось, что дельфинарий сгорел в Крыму.

В настоящее время пожар уже устранен. К работе преступили сотрудники правоохранительных органов и следователи. Они выясняют причину возникновения пожара.