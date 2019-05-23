Задержан криминальный авторитет в Москве

В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Как отмечается, Ремезова нашли и задержали сотрудники ФСБ и СК и МВД России.

Резема называют криминальным авторитетом и обвиняют в поджоге дома главы Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в Волгограде совершено покушение на местного предпринимателя, директора Центрального рынка города Евгения Ремезова. В результате покушения ранения получили Ремезов и находившийся рядом с ним бизнесмен Сергей Брудный.