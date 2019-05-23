В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина напал на трех школьников и женщину, желая «отомстить обществу» за социальную несправедливость — он долгое время не мог найти работу. Несмотря на усилия медиков двух детей спасти не удалось.

Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина страдает от шизофрении, однако в виду тяжести преступления китайское правосудие все равно решило убить мужчину. Также его пожизненно лишил всех политических прав.

Ранее сообщалось, что француза приговорили к расстрелу за контрабанду наркотиков.