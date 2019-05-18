В Москве в субботу ожидается до +22°С

В столице в субботу, 18 мая, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от +20°С до +22°С.

Днем будет небольшая облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее москвичам посоветовали получать полезный майский ультрафиолет.