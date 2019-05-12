Путин заявил о героизме в генах россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что современному поколению россиян героические задатки передались от участников Великой Отечественной войны (ВОВ) с генами. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Российский лидер отметил, что когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников — участников ВОВ, то они понимают, что они несут портреты героев.

«Ведь все участники войны, участники боевых действий, да и труженики тыла, безусловно, герои, потому что в тылу умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал. Подняться с криком «За Родину! За Сталина!», как тогда кричали, на пулю прямо идти, почти на верную смерть, это дорогого стоит. Они все герои», — сказал Путин.

По его словам, героизм заложен в современном поколении россиян на генетическом уровне.

Ранее Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку».