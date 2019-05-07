В «Матросской тишине» нашли кокаин внутри конфет

Сотрудники СИЗО «Матросская тишина» обнаружили в конфетах, предназначавшихся одному из заключенных, метадон и кокаин, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в сладостях, которые передала женщина, было обнаружено 15 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

«По результатам исследований установлено, что данные вещества являются наркотическими: метадон – 1,51 гр. и кокаин – 0,7 гр.», — рассказали во ФСИН.

Сообщается, что наркотики в конфетах учуяла служебная собака.

Ранее сообщалось, что в «Матросской тишине» трое арестантов отравились наркотиками. Впоследствии двое из них умерли.