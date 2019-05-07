Когда москвичи увидят бегемотицу Ксюшу

Карликовую бегемотицу Ксюшу совсем скоро покажут посетителям Московского зоопарка, передает агентство «Москва».

В конце мая или начале июня ее переведут из зимнего вольера в открытый.

«За долгую зиму мы все успели порядком соскучиться по Ксюше, и сейчас, когда наступил летний сезон, с нетерпением ждем встречи», — сообщили в зоопарке.

Отмечается, что зимний вольер Ксюши оборудован двумя бассейнами.

«Большую часть дня бегемотица проводит именно в воде: она превосходно ныряет, надолго задерживая дыхание, виртуозно плавает на спине и на боку. Вес Ксюши на данный момент составляет 214 кг. И она все еще продолжает расти», — отметили в Московском зоопарке.

В прошлом году карликового бегемота Ксюшу впервые вывели погулять только 3 июля.