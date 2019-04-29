Арестован экс-глава охраны Лукашенко

Андрей Втюрин, заместитель главы Совета безопасности Белоруссии и бывший глава охраны президента страны Александра Лукашенко, арестован Комитетом государственной безопасности (КГБ) за взятки, пишет «Наша Нива» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники».

По данным издания, Втюрин был арестован на прошлой неделе. Источники добавили, что экс-главу охраны президента предположительно арестовали за взятки, однако не уточнили, о какой сумме идет речь. Также известно, что в настоящий момент дом Втюрина в элитном поселке «Дрозды-2» в пригороде Минска опечатан.

В КГБ информацию о задержании Втюрина изданию не прокомментировали.

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