Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

<img src="//img.gazeta.ru/files3/623/11882623/sisters-pic905-895x505-72488.jpg">

На отца сестер Хачатурян, которых обвиняют в его убийстве, могут посмертно завести уголовное дело, передает РИА «Новости».

Об этом заявил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

По его словам, речь идет об уголовном деле за действия сексуального характера в отношении дочерей.

Он также добавил, что действия отца девушек можно квалифицировать по-разному.

Липцер подчеркнул, что в настоящее время неизвестно заведено уголовное дело или нет.

Ранее сообщалось, что суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян.