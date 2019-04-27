Столкновения «желтых жилетов» с полицией произошли в Страсбурге
В Страсбурге произошли столкновения между участниками акций «желтых жилетов» и сотрудниками полиции. Об этом сообщает Dernieres Nouvelles d.
По данным издания, протестующие начали бросать камни и бутылки в полицейских в районе площади Бордо.
Как отмечается, полиция применила слезоточивый газ против манифестантов.
При этом в акции «желтых жилетов» приняли участия более 2 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» начали поджигать машины в Париже.