Планировавший теракт по указанию из Сирии боевик задержан в Нальчике

В Нальчике был задержан бывший бомбист баксанской бандгруппы и член террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), который намеревался совершить теракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Как отмечается, задержанный планировал совершить теракт при помощи изготовленного или самодельного взрывного устройства.

Уточняется, что по месту его проживания были также обнаружены другие доказательства к подготовке террористического акта, в том числе литература экстремистской направленности.

Кроме того, из сообщения ведомства следует, что после ликвидации главарей указанной бандгруппы задержанный установил контакты с модераторами МТО, которые располагаются на территории Сирии, и именно по их приказу готовился совершить теракт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.