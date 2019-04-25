Что делает россиян несчастными, показал опрос

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить уровень счастья россиян. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно полученным результатам, в России достигнут максимальный уровень счастья за все годы измерений, поскольку 86% жителей страны смотрят на жизнь позитивно.

«…счастливыми россиян делает семья (33%), собственное здоровье и здоровье близких (21%), а также дети и хорошая работа (18% и 17% соответственно)», — говорится в исследовании.

Среди причин, которые делают россиян несчастными, были названы нехватка материальных средств и положение дел в стране (по 11 %), здоровье (6%), а также низкие зарплаты, задержки выплат и отсутствие стабильности (по 5%).

Ранее был назван российский город с самыми высокими материальными запросами.