Климкин: Путин планирует «взять на понт» указом о паспортах для ДНР и ЛНР

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Глава украинского МИДа Павел Климкин оценил решение российской стороны упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на украинские СМИ.

По словам министра, на Украине давно знали о том, что готовится инфраструктура для выдачи паспортов. Он заявил, что это решение создает «возможность для российского вмешательства». Климкин объяснил, что время принятия данного решения объясняется планами президента России Владимира Путина «взять на понт» и повысить ставки при решении вопроса Донбасса при новом президенте Украины.

Ранее украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.