ФСБ задержала членов двух участников банды Басаева и Хаттаба
В Ставропольском крае задержали двух бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как отмечается, речь идет о 45-летнем Тахире Бегельдиеве и 43-летнем Наримане Отепове. По данным следствия, в середине июля 1999 года они добровольно вступили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.
По словам официального представителя Следственного комитета (СК) России Светланы Петренко, Бегельдиев и Отепов принимали участие в нападении на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана.
Ранее сообщалось, что участника нападения на Буденновск приговорили к 11 годам колонии.