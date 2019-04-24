ФСБ задержала членов двух участников банды Басаева и Хаттаба

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В Ставропольском крае задержали двух бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отмечается, речь идет о 45-летнем Тахире Бегельдиеве и 43-летнем Наримане Отепове. По данным следствия, в середине июля 1999 года они добровольно вступили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

По словам официального представителя Следственного комитета (СК) России Светланы Петренко, Бегельдиев и Отепов принимали участие в нападении на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана.

Ранее сообщалось, что участника нападения на Буденновск приговорили к 11 годам колонии.