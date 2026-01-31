Политолог перечислил европейских лидеров, которые могут уйти в отставку в 2026 году

Политолог Камкин: Орбан и Каллас могут уйти в отставку в 2026 году

В 2026 году уйти в отставку могут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Такое мнение высказал политолог Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт также высказал мнение относительно возможной отставки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, вряд ли это случится, поскольку в Европарламенте три попытки ее импичмента закончились ничем.

«А вот тот факт, что Каллас попыталась на нее, скажем так, «полаять», называя ее диктатором, может дорого обойтись эстонской даме», — предположил Камкин.

Политолог добавил, что глава Еврокомиссии может инициировать скандал для того, чтобы подорвать репутацию Каллас, потому что та не терпит открытой конкуренции.

Собеседник издания также высказал мнение, что выборы в 2026 году могут стать для Орбана серьезным испытанием из-за негативного отношения к нему прозападной коалиции.

Ранее в Европе заговорили об угрозе отставки Каллас.