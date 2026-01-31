Эксперты НАТО дали Европе совет

Аналитики НАТО посоветовали странам Северной Европы и Балтии начать отработку скоординированных наступательных действий в информационном пространстве на случай конфликта. Эта рекомендация содержится в докладе Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций «Противодействие операциям информационного влияния», передает ТАСС.

Исследование охватывает подходы Эстонии, Литва, Латвии, Финляндии, Дании, Исландии, Швеции и Норвегии.

Авторы доклада отмечают, что странам региона нужно отработать действия, выходящие за рамки «скоординированных твитов из столиц». Государствам рекомендовали сосредоточиться на «наступательных ответах для проникновения во враждебные информационные среды» в качестве подготовки к возможной эскалации. Они отметили, что работа должна вестись в тесном сотрудничестве с альянсом, его планами и процедурами.

Аналитики НАТО также призвали страны Северной Европы и Балтии совместно развивать потенциал в сфере информационной борьбы, а также регулярно проводить совместные учения.

Ранее НАТО попросило истребители у Турции для патрулирования над Балтией.