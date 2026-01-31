Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Эксперты НАТО дали Европе совет

Эксперты НАТО посоветовали Европе начать отработку наступательных информопераций
Global Look Press

Аналитики НАТО посоветовали странам Северной Европы и Балтии начать отработку скоординированных наступательных действий в информационном пространстве на случай конфликта. Эта рекомендация содержится в докладе Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций «Противодействие операциям информационного влияния», передает ТАСС.

Исследование охватывает подходы Эстонии, Литва, Латвии, Финляндии, Дании, Исландии, Швеции и Норвегии.

Авторы доклада отмечают, что странам региона нужно отработать действия, выходящие за рамки «скоординированных твитов из столиц». Государствам рекомендовали сосредоточиться на «наступательных ответах для проникновения во враждебные информационные среды» в качестве подготовки к возможной эскалации. Они отметили, что работа должна вестись в тесном сотрудничестве с альянсом, его планами и процедурами.

Аналитики НАТО также призвали страны Северной Европы и Балтии совместно развивать потенциал в сфере информационной борьбы, а также регулярно проводить совместные учения.

Ранее НАТО попросило истребители у Турции для патрулирования над Балтией.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!