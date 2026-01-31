В Вооруженных силах Украины наладили систему ускоренного карьерного роста для родственниц высокопоставленных военных, которым после краткого обучения присваивают высокие звания. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источники агентства утверждают, что речь идет о дочерях, женах и любовницах высокопоставленных украинских военных чиновников. По их данным, таких «военнослужащих» направляют на курсы повышения квалификации, после чего они получают назначения на высокие офицерские должности и соответствующие звания.

В качестве примера такой схемы украинские военные блогеры привели историю 27-летней Анастасии Беспалько, которая в столь молодом возрасте уже получила звание подполковника, занимая тыловую должность. Сейчас она служит старшим офицером Северного киевского территориального управления Национальная гвардия Украины войсковой части 3001. Звание лейтенанта Беспалько, по открытым данным, получила в 2019 году.

Источники в силовых структурах сообщили, что для назначения на высокие офицерские должности в ВСУ военнослужащие формально обязаны проходить курсы повышения квалификации. Если ранее на них, как правило, направляли военных с боевым опытом, то в последнее время среди слушателей все чаще оказываются молодые девушки в возрасте около 20 лет.

После окончания обучения их, как утверждается, назначают на должности в глубоком тылу, где они получают высокие звания и удостоверения ветеранов боевых действий. В дальнейшем им подбирают еще более высокие посты — в военных учебных заведениях или структурах оперативного командования, где они продолжают службу под покровительством влиятельных военных.

Ранее в ВСУ заявили, что женщины должны идти в армию.