Общество

В Великобритании зафиксировали резкий рост заболеваемости туберкулезом

Daily Express: число случаев туберкулеза в Британии выросло на четверть
Turistas/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании зафиксировали резкий рост заболеваемости туберкулезом в 2025 году. Об этом сообщила британская газета The Daily Express со ссылкой на данные Агентство по безопасности здравоохранения страны (UKHSA).

Согласно опубликованной информации, за последние несколько лет число случаев туберкулеза в стране значительно увеличилось. В 2025 году в Великобритания было зарегистрировано 5424 случая заболевания, что на 25% превышает показатель 2022 года.

При этом пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране выявили 5480 случаев туберкулеза. Наибольшее число заболевших, как уточняется, зафиксировано на северо-востоке Соединенного Королевства.

В материале также отметили, что современная форма туберкулеза в основном поражает легкие. Заболевание сопровождается такими симптомами, как кашель с примесью крови и потеря веса.

На днях доктор Джо Миддлтон сообщал, что в Великобритании зафиксирован резкий рост случаев чесотки, и одной из ключевых причин стали перебои с поставками лекарств и задержки лечения.

Ранее ученые спрогнозировали рост заболеваемости деменцией к 2050 году.
 
