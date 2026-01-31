Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
 (обновлено  )
Политика

СМИ: страны НАТО ищут российские суда в Арктике с помощью БПЛА

NYT: страны НАТО наращивают планы по защите Арктики от России
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Европейские чиновники активно наращивают планы по совместной защите Арктики от России и Китая, а некоторые страны НАТО уже используют беспилотники на Крайнем Севере «для слежки и поиска российских кораблей и подводных лодок». Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на официальных лиц и экспертов.

По информации газеты, европейские чиновники хотят показать президенту США Дональду Трампу, что они могут «внести свой вклад в защиту американских интересов в полярном регионе», не уступая при этом Гренландию. Для этого европейские страны НАТО планируют провести операцию, которая, вероятно, получит название «Арктический страж».

«Официальные лица и эксперты заявили, что арктическая операция также расширит разведывательные миссии с активным использованием беспилотников, которые некоторые члены альянса уже запустили на Крайнем Севере для слежки и поиска российских кораблей и подводных лодок», – пишет издание.

При этом NYT подчеркивает, что активизация действий европейцев в Арктике «носит скорее концептуальный характер, чем практический». Так, один действующий и один бывший представители НАТО сообщили газете, что обсуждения предполагаемой кампании НАТО в Арктике «находятся на очень ранней стадии».

«Разногласия между некоторыми членами НАТО могут замедлить любой прогресс. По словам обоих официальных лиц, операция должна будет пройти в обход демилитаризованного острова недалеко от Северного полюса, чтобы избежать возражений со стороны союзника, а именно Турции, которая разместила там ученых», – отметили журналисты NYT.

Также они добавили, что такая напряженность «рискует создать ощущение разобщенности», которое подорвет позиции Европы в момент, когда «она пытается укрепиться».

В январе СМИ сообщили о том, что Германия намерена выступить с предложением о запуске миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктике. СМИ писало, что миссия может получить название «Арктический страж», а основой для нее может послужить другая операция НАТО «Балтийский часовой», которую запустили в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы стран НАТО по запуску миссии «провокацией западных стран, которые пытаются насадить свои порядки».

Ранее в США заявили, что Трамп продолжит добиваться Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!