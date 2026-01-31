Размер шрифта
Общество

Работодателей предупредили о штрафах за «передержку» сотрудников без отпуска

Депутат Стенякина напомнила о штрафах за отказ сотрудникам в отпуске
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели не имеют права отказывать сотрудникам в ежегодном оплачиваемом отпуске более двух лет подряд, а за нарушение этих требований предусмотрены штрафы. Об этом сообщила ТАСС член комитета Государственная Дума по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат пояснила, что если в организации отпуска сотрудников накапливаются в течение нескольких лет, трудовая инспекция может привлечь к ответственности как компанию, так и ее руководителя. По ее словам, трудовое законодательство прямо запрещает непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.

Стенякина напомнила, что ответственность за подобные нарушения предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. При первичном нарушении норм о предоставлении отпуска штраф для должностного лица может составить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для организации — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В случае повторного аналогичного нарушения санкции ужесточаются: для должностных лиц штрафы увеличиваются до 10–20 тыс. рублей, для организаций — до 50–70 тыс. рублей. Кроме того, за непредоставление отпуска, предусмотренного коллективным договором или соглашением, может быть назначен отдельный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Парламентарий также напомнила, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Перенос неиспользованной части отпуска на следующий год допускается лишь в исключительных случаях, при этом отгулять перенесенные дни необходимо в течение последующих 12 месяцев.

Ранее в Госдуме обсуждали изменение правил расчета отпуска, исключив из него выходные дни.
 
