В Германии предположили, как российский газ может тайно попасть в ЕС

BZ: запрет ЕС на поставки российского газа может стать лазейкой для США
Hannibal Hanschke/Reuters

Запрет на поставки российского газа в ЕС может стать для США «лазейкой», которая позволит американцам тайно импортировать российский газ в Европу. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание напомнило, что Брюссель намерен предоставить США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии освобождение от проверок «истинного происхождения» импортируемого газа, так как считает риск поставок оттуда слишком низким. В случае остальных стран европейцы собираются проверять, в какой стране был добыт газ.

Однако журналист BZ Майкл Майер считает, что, например, США могут воспользоваться этой «лазейкой».

«Не открыл ли ЕС тем самым лазейку для США, позволяющую разрешить поставку российского газа в Европу? <…>. Остается неясным, как изменится ситуация, если, например, американская компания приобретет газопровод «Северный поток». <…> Для предотвращения дефицита газа в ЕС может потребоваться обходной путь», – отметил он.

Майер добавил, что в 2026 году прогнозируется снижение импорта газа в ЕС на 17%, что может привести к экономическому шоку.

26 января 2026 года Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года. Планируется, что к 1 марта 2026 страны объединения составят «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. Венгрия и Словакия с запретом не согласились и решили подать иски в суд.

Ранее на Западе оценили решение ЕС по российскому газу.
 
