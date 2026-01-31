SC: Европа сможет обеспечить себе процветание при восстановлении отношений с РФ

Европейские страны смогут начать думать о своем развитии только в случае, если восстановят отношения с Россией. Об этом заявил британский экс-дипломат Иэн Прауд в статье для издания Strategic Culture (SC).

По его мнению, развитие и процветание стран Европы во многом зависят от России.

«НАТО не может предоставить европейским странам возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону, или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы. Это возможно только в случае, если государства Европы попытаются восстановить отношения с Россией», — считает Прауд.

Он отметил, что нормализация отношений с Россией, помимо выгод от открытия границ и восстановления связей, поспособствует индустриализации экономик европейских стран посредством более дешевой энергии.

До этого военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что решение Евросоюза отказаться от импорта российского газа навсегда лишит промышленность Европы конкурентоспособности.

Ранее в США заявили, что Европа «ведет себя к упадку».