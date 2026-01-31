Ставку семейной ипотеки хотят увязать с количеством детей

Процентную ставку по льготной семейной ипотеке следует увязать с количеством детей: чем их больше в семье, тем больше по площади должно быть жилье. Об этом заявила в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, в настоящее время обсуждается дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке. Законопроект пока не поступал в комитет, поэтому он пока находится на уровне экспертных обсуждений.

«В маленькой квартире тяжело жить многодетной семье», — считает Буцкая.

С 1 февраля в России вступают в силу более строгие требования к программе «Семейная ипотека». Теперь льготный кредит будет оформляться исключительно на семью, причем супруги обязаны выступать в качестве созаемщиков. Новые правила создают определенные трудности как для обычных семей, так и для тех, кто ранее использовал возможности программы для помощи родственникам или друзьям («доноры»). Кто может воспользоваться семейной ипотекой в 2026 году, какое жилье она позволяет приобрести и как новые правила отразятся на клиентах и банках — в материале «Газеты.Ru».

