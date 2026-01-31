Овечкин и его сыновья встретились со звездой НБА Леброном Джеймсом

Звезда НБА Леброн Джеймс встретился с Александром Овечкиным и его сыновьями

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал гостем домашнего матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Победа досталась «Лейкерс» с результатом 142:111. За игрой Овечкин наблюдал вместе со своими сыновьями — Сергеем и Ильей.

После завершения игры официальный аккаунт «Лейкерс» в социальной сети X опубликовал фотографию, на которой российский хоккеист запечатлен вместе с сыновьями и лидером «Лейкерс» и звездой НБА Леброном Джеймсом.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб.